، أعلى حصيلة يومية في شهر.. "كورونا" يغزو 2.700 إيراني ،

محمد بن مسعود - الدمام - وفاة 212 شخصًا خلال 24 ساعة

سجلت إيران اليوم (الثلاثاء) أكثر من 2.700 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" في أعلى حصيلة يومية خلال ما يزيد عن شهر.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، في تصريحات بثها التلفزيون أنها سجلت 2.751 إصابة جديدة في الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن 212 شخصًا توفوا جراء الفيروس في الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 17 ألف و617 وفاة.

من جانبه، دعا مساعد وزير الصحة إلى فرض غرامة على الذين يخالفون قواعد وضع الكمامات، والعقوبة الوحيدة المطبقة هي رفض تقديم الخدمة في أماكن عامة.

ويُرصد منحى تصاعدي لأعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في إيران منذ أن سجلت أدنى الأعداد في مايو (أيار).

ودفع ذلك إيران إلى جعل الكمامات إلزامية في الأماكن المغلقة، وإلى إعادة فرض قيود كانت رفعت تدريجيًا منذ أبريل (نيسان) سعيًا لإعادة فتح الاقتصاد.

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