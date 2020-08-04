، العراق: 2836 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 134722

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2836 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 134722 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 83 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5017، فيما تم تسجيل 1992 حالة شفاء جديدة، ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 96103 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين في عموم العراق حتى اليوم بلغ 33602، منهم 511 في العناية المركزة.

فيروس كورونا الجديد