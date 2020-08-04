استخراج 190 كرة مغناطيس من معدة طفلة يابانية !

2020-08-04

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعا استشاري الأطفال الدكتور إبراهيم خان إلى منع الأطفال اللعب بكرات المغناطيس الصغيرة إذ إنه من الممكن أن يتم بلعها عبر الفم بالقصد أو بدون قصد، فهذه الألعاب تشكل خطورة كبيرة على الأطفال خصوصًا صغار السن الذين لا يدركون خطورة ذلك ويعتبرون تناول هذه الحبيبات الصغيرة كنوع من الحلوى وخصوصًا أنها بأشكال وألوان مختلفة.

آلام حادة في البطن

تحذير الدكتور خان جاء بعد أن أظهرت صور الأشعة السينية الملتقطة لبطن طفلة صغيرة عانت من آلام حادة في البطن وجود قرابة مئتين حبة مغناطيس في بطنها في مدينة طوكيو باليابان، إذ أصيبت طفلة بعمر 5 أعوام بآلام حادة في البطن والمعدة بعد ابتلاعها 190 حبة مغناطيس قبل أشهر تقريبًا من إسعافها إلى المستشفى، وبقيت كرات المغناطيس عالقة داخل معدة الطفلة لمدة شهرين قبل أن يأخذها والداها إلى المستشفى لفحصها.

Advertisements

كيفية ابتلاع 190 كرة مغناطيس

وقد صُدم الطاقم الطبي عند اكتشاف الخرزات الصغيرة المجمعة داخل جسم الفتاة الصغيرة أثناء إجراء فحص الأشعة السينية.

وتم الكشف عن الحادث عندما اصطحب الوالدان ابنتهما الصغيرة أخيرًا لطلب الرعاية الطبية في مستشفى «جينان» للأطفال في اليابان.

ونوه الوالدان إلى أن ابنتهما ابتلعت نحو 50 كرة مغناطيس (تتواجد في لعبة مخصصة للأطفال)، لكنهم ظنوا أن هذه الكرات ستخرج بشكل طبيعي من البطن، بحسب تقرير المستشفى.

وخضعت الطفلة لعملية جراحية استمرت لساعتين، تم خلالها إخراج 190 حبة مغناطيس من معدة وأمعاء الطفلة كانت تجمعت مع بعضها البعض.

المزيد

جديد الأخبار