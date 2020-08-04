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فيديو.. درجة الحرارة في الدمام 50 مئوية في الظل
الشرقية أكثر المناطق في ارتفاع درجات الحرارة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن درجة الحرارة في الدمام وصلت 50 مئوية في الظل وليس تحت أشعة الشمس، فيما تعد المنطقة الشرقية هي أكثر مناطق المملكة التي تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة.
وقال القحطاني خلال مداخلة مع قناة الإخبارية إن المناطق الساحلية هي الأكثر تعرضًا لارتفاع درجات الحرارة بالمملكة، وبالأخص الشرقية.
حالة الطقس ودرجة الحرارة
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة).
حركة الرياح السطحية
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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