وزارة التجارة السعر المكتوب على المنتج شاملًا الضريبة المضافة

2020-08-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

جددت وزارة التجارة أن السعر المكتوب على المنتج فوق الأرفف داخل المحلات التجارية يشمل الضريبة المضافة بعد زيادتها.

وطالبت الوزارة بعدم دفع أية مبالغ أخرى غير تلك المكتوبة على المنتج، وأهابت بالجميع التواصل معها لتقديم البلاغات عن المخالفات الضريبة.

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من جانبه قال متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين: “السعر الذي تراه على المنتج في الرف يكون شاملًا لضريبة القيمة المضافة”.

وتابع: مثلًا “اشتريت كرتون عصير بـ 25 ريالًا” هذا السعر شامل للضريبة لا تدفع عند المحاسب أي مبلغ آخر، وفي حال احتساب الضريبة مرة أخرى، عليك الإبلاغ لهيئة الزكاة والدخل فورًا 19993.

زيادة قيمة الضريبة المضافة

يذكر أن قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 % دخل حيز التنفيذ أول يوليو الماضي، على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية، وذلك بعد الإعلان عن الأمر الملكي رقم ( أ / 638 ) بتعديل المادة (الثانية) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة من 5 % إلى 15% في الحادي عشر من شهر مايو الماضي.

عناصر الفاتورة الضريبية

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى التحقق من جاهزية منشآتهم، والتعرف على كافة الأحكام الانتقالية المرتبطة برفع نسبة الضريبة، وذلك من خلال مراجعة الدليل الإرشادي للأحكام الانتقالية المتعلقة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، إذ يمكن لجميع المكلفين الوصول إليه من خلال الرابط التالي : (هنا).

وحثت الهيئة المواطنين والمقيمين على التأكد من عناصر الفاتورة الضريبية، وهي : اسم المتجر، تاريخ الشراء، الرقم الضريبي، وخانة ضريبة القيمة المضافة، داعيةً إياهم إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي منشأة مخالفة في حال عدم توفر تلك العناصر، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة (هنا)، وعبر تطبيق (الضريبة المضافة) للهواتف الذكية.

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