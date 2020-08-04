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جازان تسجل 119 حالة كورونا جديدة وتعافي 65
بلغ إجمالي الإصابات بالمنطقة 6154
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان
ارتفعت حالات كورونا في منطقة جازان 119 حالة بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.
توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:
وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 13 مدينة، حيث سجلت جازان 36 إصابة، وبيش 16 إصابة، والعيدابي 14 إصابة، وأبو عريش 11 إصابة، وأحد المسارحة 10 إصابات، وصبيا 8 إصابات، والدائر 8 إصابات، وفيفاء 7 إصابات، والريث 3 إصابات، وصامطة إصابتين، وضمد إصابتين.
كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من الدرب، وفرسان، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 65 حالة شفاء، بينما تم تسجيل حالة وفاة في صبيا.
إجمالي حالات كوفيد 19 في جازان:
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 6154 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 4614 حالة، وبلغ عدد الوفيات 67 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 1473 حالة.
إجمالي الحالات في السعودية:
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 1342 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 281435 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 243688 حالة، وبلغ عدد الوفيات 2984 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 34763 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 1983 حالة.
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