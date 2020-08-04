، أمانة الرياض: 130 ألف أضحية استقبلتها مسالخ المنطقة خلال العيد ،

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استقبلت المسالخ الثابتة والمتنقلة التي تشرف عليها أمانة منطقة الرياض 130 ألف أضحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك 1441هـ، وسط إجراءات احترازيّة عالية وأعمال رقابيّة مستمرة من قِبل 4 آلاف موظف ومراقب صحي وطبيب بيطري بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للمرتادين.
وعملت أمانة الرياض منذ وقت مبكّر في ضوء استراتيجية متكاملة لتسهيل وصول السكّان إلى المناطق المخصصة لبيع الأضاحي، حيث أنشأت في العاصمة 7 مراكز مؤقتة لبيع الأغنام لتكون رافدًا لأسواق الأنعام الثلاثة الدائمة، وحرصت على أن تتوزع نقاط البيع في مختلف أرجاء المدينة لتكون بالقرب من مختلف الأحياء السكنية.
كما وفرت 17 مسلخًا منها 10 متنقلة لتلبي الإقبال المتزايد من السكّان على خدمات سلخ الأضاحي في موسم العيد، وراعت في إنشائها الجوانب البيئيّة وإجراءات الفحص والتحقق من سلامة الأضحية، إضافة إلى اهتمامها بانسيابية الحركة عند المداخل والمخارج لتفادي الزحام وتقليل زمن انتظار المستفيدين.
وأطلقت أمانة الرياض تزامنًا مع موسم عيد الأضحى؛ موقعًا إلكترونيًّا وتطبيقًا ذكيًّا، بهدف إرشاد السكّان نحو أقرب مكان لبيع الأضاحي والمسالخ من أحيائهم السكنية، وتقديم الدعم اللازمة والإرشادات للحصول بطريقة آمنة على الخدمات المقدمة في العيد، كما عمل مركز الأمانة 940 على مدار الساعة لاستقبال بلاغات السكّان ومعالجتها بما يضمن سلامتهم وراحتهم.
أمانة الرياض: 130 ألف أضحية استقبلتها مسالخ المنطقة خلال العيدوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-04
استقبلت المسالخ الثابتة والمتنقلة التي تشرف عليها أمانة منطقة الرياض 130 ألف أضحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك 1441هـ، وسط إجراءات احترازيّة عالية وأعمال رقابيّة مستمرة من قِبل 4 آلاف موظف ومراقب صحي وطبيب بيطري بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للمرتادين.
وعملت أمانة الرياض منذ وقت مبكّر في ضوء استراتيجية متكاملة لتسهيل وصول السكّان إلى المناطق المخصصة لبيع الأضاحي، حيث أنشأت في العاصمة 7 مراكز مؤقتة لبيع الأغنام لتكون رافدًا لأسواق الأنعام الثلاثة الدائمة، وحرصت على أن تتوزع نقاط البيع في مختلف أرجاء المدينة لتكون بالقرب من مختلف الأحياء السكنية.
كما وفرت 17 مسلخًا منها 10 متنقلة لتلبي الإقبال المتزايد من السكّان على خدمات سلخ الأضاحي في موسم العيد، وراعت في إنشائها الجوانب البيئيّة وإجراءات الفحص والتحقق من سلامة الأضحية، إضافة إلى اهتمامها بانسيابية الحركة عند المداخل والمخارج لتفادي الزحام وتقليل زمن انتظار المستفيدين.
وأطلقت أمانة الرياض تزامنًا مع موسم عيد الأضحى؛ موقعًا إلكترونيًّا وتطبيقًا ذكيًّا، بهدف إرشاد السكّان نحو أقرب مكان لبيع الأضاحي والمسالخ من أحيائهم السكنية، وتقديم الدعم اللازمة والإرشادات للحصول بطريقة آمنة على الخدمات المقدمة في العيد، كما عمل مركز الأمانة 940 على مدار الساعة لاستقبال بلاغات السكّان ومعالجتها بما يضمن سلامتهم وراحتهم.
04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
05:59 PM
وسط إجراءات احترازيّة وأعمال رقابيّة مستمرة من قِبل 4 آلاف موظف
استقبلت المسالخ الثابتة والمتنقلة التي تشرف عليها أمانة منطقة الرياض 130 ألف أضحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك 1441هـ، وسط إجراءات احترازيّة عالية وأعمال رقابيّة مستمرة من قِبل 4 آلاف موظف ومراقب صحي وطبيب بيطري بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للمرتادين.
وعملت أمانة الرياض منذ وقت مبكّر في ضوء استراتيجية متكاملة لتسهيل وصول السكّان إلى المناطق المخصصة لبيع الأضاحي، حيث أنشأت في العاصمة 7 مراكز مؤقتة لبيع الأغنام لتكون رافدًا لأسواق الأنعام الثلاثة الدائمة، وحرصت على أن تتوزع نقاط البيع في مختلف أرجاء المدينة لتكون بالقرب من مختلف الأحياء السكنية.
كما وفرت 17 مسلخًا منها 10 متنقلة لتلبي الإقبال المتزايد من السكّان على خدمات سلخ الأضاحي في موسم العيد، وراعت في إنشائها الجوانب البيئيّة وإجراءات الفحص والتحقق من سلامة الأضحية، إضافة إلى اهتمامها بانسيابية الحركة عند المداخل والمخارج لتفادي الزحام وتقليل زمن انتظار المستفيدين.
وأطلقت أمانة الرياض تزامنًا مع موسم عيد الأضحى؛ موقعًا إلكترونيًّا وتطبيقًا ذكيًّا، بهدف إرشاد السكّان نحو أقرب مكان لبيع الأضاحي والمسالخ من أحيائهم السكنية، وتقديم الدعم اللازمة والإرشادات للحصول بطريقة آمنة على الخدمات المقدمة في العيد، كما عمل مركز الأمانة 940 على مدار الساعة لاستقبال بلاغات السكّان ومعالجتها بما يضمن سلامتهم وراحتهم.
، أمانة الرياض: 130 ألف أضحية استقبلتها مسالخ المنطقة خلال العيد ،
المصدر : الخليج 365
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