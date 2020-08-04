، حائل تسجل 34 إصابة جديدة بـ"كورونا" اليوم ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
سجلت منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، 34 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 84 حالة تعافٍ جديدة، دون تسجيل أي وفيات.
وتوزعت حالات الإصابة على مدينة حائل بواقع 31 حالة، ومحافظة موقق حالتان، ومحافظة الشملي حالة واحدة.
فيما توزعت حالات التعافي بواقع 56 حالة في مدينة حائل، و 10 حالات في محافظة بقعاء، و 6 حالات في محافظة الحائط، و 6 حالات في محافظة الشملي، وحالتان في محافظة الغزالة، وحالتان في محافظة موقق، وحالة واحدة في محافظة الشنان، وحالة واحدة في محافظة سميراء.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة 4325 حالة، وعدد حالات التعافي 3757 حالة، وانخفض عدد الحالات النشطة إلى 532 حالة، فضلاً عن تسجيل 26 حالة وفاة.
فيروس كورونا الجديد
حائل تسجل 34 إصابة جديدة بـ"كورونا" اليوممنصور الشلاقي الخليج 365 2020-08-04
سجلت منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، 34 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 84 حالة تعافٍ جديدة، دون تسجيل أي وفيات.
وتوزعت حالات الإصابة على مدينة حائل بواقع 31 حالة، ومحافظة موقق حالتان، ومحافظة الشملي حالة واحدة.
فيما توزعت حالات التعافي بواقع 56 حالة في مدينة حائل، و 10 حالات في محافظة بقعاء، و 6 حالات في محافظة الحائط، و 6 حالات في محافظة الشملي، وحالتان في محافظة الغزالة، وحالتان في محافظة موقق، وحالة واحدة في محافظة الشنان، وحالة واحدة في محافظة سميراء.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة 4325 حالة، وعدد حالات التعافي 3757 حالة، وانخفض عدد الحالات النشطة إلى 532 حالة، فضلاً عن تسجيل 26 حالة وفاة.
04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
05:36 PM
84 حالة شفاء ترفع الإجمالي إلى 3757 متعافيًا
سجلت منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، 34 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 84 حالة تعافٍ جديدة، دون تسجيل أي وفيات.
وتوزعت حالات الإصابة على مدينة حائل بواقع 31 حالة، ومحافظة موقق حالتان، ومحافظة الشملي حالة واحدة.
فيما توزعت حالات التعافي بواقع 56 حالة في مدينة حائل، و 10 حالات في محافظة بقعاء، و 6 حالات في محافظة الحائط، و 6 حالات في محافظة الشملي، وحالتان في محافظة الغزالة، وحالتان في محافظة موقق، وحالة واحدة في محافظة الشنان، وحالة واحدة في محافظة سميراء.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة 4325 حالة، وعدد حالات التعافي 3757 حالة، وانخفض عدد الحالات النشطة إلى 532 حالة، فضلاً عن تسجيل 26 حالة وفاة.
، حائل تسجل 34 إصابة جديدة بـ"كورونا" اليوم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر حائل تسجل 34 إصابة جديدة بـ"كورونا" اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.