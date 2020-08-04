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حذر أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، من خدعة الدعايات الخاصة بحرق الشحوم، كالأجهزة والآلات، مشيراً إلى أنها مجرد أكاذيب.
وقال الدكتور "الخضيري" عبر حسابه على "تويتر": إن "حرق الدهون يتم باستخدام الرياضة والحمية، والغذاء المتوازن، ولا يوجد دواء أو مادة أو جهاز لحرق الدهون".
وأضاف: "أكل الألياف والورقيات والخضَر والفواكه، مع المشي والرياضة، تساعدك في حرق الدهون، مع استخدام الشاي بكل أنواعه".
خبير يحذر من بعض الأجهزة والآلات المتعلقة بحرق الشحومذياب الشمري الخليج 365 2020-08-04
حذر أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، من خدعة الدعايات الخاصة بحرق الشحوم، كالأجهزة والآلات، مشيراً إلى أنها مجرد أكاذيب.
وقال الدكتور "الخضيري" عبر حسابه على "تويتر": إن "حرق الدهون يتم باستخدام الرياضة والحمية، والغذاء المتوازن، ولا يوجد دواء أو مادة أو جهاز لحرق الدهون".
وأضاف: "أكل الألياف والورقيات والخضَر والفواكه، مع المشي والرياضة، تساعدك في حرق الدهون، مع استخدام الشاي بكل أنواعه".
04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
05:29 PM
أكد أن تناول الخضَر والفواكه والرياضة يذيب الدهون
حذر أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، من خدعة الدعايات الخاصة بحرق الشحوم، كالأجهزة والآلات، مشيراً إلى أنها مجرد أكاذيب.
وقال الدكتور "الخضيري" عبر حسابه على "تويتر": إن "حرق الدهون يتم باستخدام الرياضة والحمية، والغذاء المتوازن، ولا يوجد دواء أو مادة أو جهاز لحرق الدهون".
وأضاف: "أكل الألياف والورقيات والخضَر والفواكه، مع المشي والرياضة، تساعدك في حرق الدهون، مع استخدام الشاي بكل أنواعه".
، خبير يحذر من بعض الأجهزة والآلات المتعلقة بحرق الشحوم ،
المصدر : الخليج 365
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