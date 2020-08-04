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محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت "الجمارك السعودية" أن خدمة "حجز المواعيد" تساعد قبل وصول الشحنة في إسراع عملية التخليص الجمركي في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للموانئ والشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًّا "تبادل".
وقالت "الجمارك السعودية": "يمكنك الآن كمستورد أو مخلص جمركي، حجز موعد دخول الشاحنة للميناء، لاستلام الحاويات الواردة، وذلك عن طريق منصة فسح الإلكترونية".
04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441 05:46 PM
أوضحت "الجمارك السعودية" أن خدمة "حجز المواعيد" تساعد قبل وصول الشحنة في إسراع عملية التخليص الجمركي في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للموانئ والشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًّا "تبادل".
وقالت "الجمارك السعودية": "يمكنك الآن كمستورد أو مخلص جمركي، حجز موعد دخول الشاحنة للميناء، لاستلام الحاويات الواردة، وذلك عن طريق منصة فسح الإلكترونية".
، "الجمارك": خدمة "حجز المواعيد" تسرع عملية التخليص الجمركي ،
المصدر : الخليج 365
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