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محمد بن مسعود - الدمام - أغلق فرع وزارة النقل بمنطقة عسير عقبتي شعار وضلع بعد انهيارات متعددة؛ حيث وقع في عقبة شعار 6 انهيارات والتي ستنجز قريباً ومن ثم تفتح العقبة.
وأوضح لـ"الخليج 365" مدير نقل عسير المهندس مطلق الشراري: "فرق الصيانة تعمل الآن في شعار وضلع تم إقفال العقبتين احترازياً".
وبيّن: "حصل في عقبة شعار 6 انهيارات متفرقة، من النفق 8 إلى النفق 11 انهياراً بسيطة تمت صيانتها ونظافة الطريق بالكامل، والانهيارات الشديدة كانت بين النفق الرابع والنفق الخامس وتجري الآن عمليات الصيانة ومن المتوقع إنجازها خلال ساعة".
وأضاف: "أما عقبة ضلع تم تجهيز الطريق القديم المتفرع من أبها / الدرب. لتفويج المركبات تخوفاً من انهيارات صخرية في الموقع ٥٣، وهو ما تم بالفعل؛ فتم تحول السير على الطريق القديم حيث حصل انهيار للجبل المؤدي لطريق ضلع في نفس الموقع عند المحطة 53 قبل مدخل الغيناء".
والآليات موجودة بالموقع الآن لتنظف المواد. وفتح الطريق ولَم تسجل ولله الحمد أي إصابات.
04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441 05:45 PM6 انهيارات في عقبة شعار وإغلاق لعقبتي شعار وضلع
أغلق فرع وزارة النقل بمنطقة عسير عقبتي شعار وضلع بعد انهيارات متعددة؛ حيث وقع في عقبة شعار 6 انهيارات والتي ستنجز قريباً ومن ثم تفتح العقبة.
وأوضح لـ"الخليج 365" مدير نقل عسير المهندس مطلق الشراري: "فرق الصيانة تعمل الآن في شعار وضلع تم إقفال العقبتين احترازياً".
وبيّن: "حصل في عقبة شعار 6 انهيارات متفرقة، من النفق 8 إلى النفق 11 انهياراً بسيطة تمت صيانتها ونظافة الطريق بالكامل، والانهيارات الشديدة كانت بين النفق الرابع والنفق الخامس وتجري الآن عمليات الصيانة ومن المتوقع إنجازها خلال ساعة".
وأضاف: "أما عقبة ضلع تم تجهيز الطريق القديم المتفرع من أبها / الدرب. لتفويج المركبات تخوفاً من انهيارات صخرية في الموقع ٥٣، وهو ما تم بالفعل؛ فتم تحول السير على الطريق القديم حيث حصل انهيار للجبل المؤدي لطريق ضلع في نفس الموقع عند المحطة 53 قبل مدخل الغيناء".
والآليات موجودة بالموقع الآن لتنظف المواد. وفتح الطريق ولَم تسجل ولله الحمد أي إصابات.
، 6 انهيارات في عقبة شعار وإغلاق لعقبتي شعار وضلع ،
المصدر : الخليج 365
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