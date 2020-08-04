شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: 40% من المصابين في حالات كورونا اليوم إناث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1342 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 281435 حالة، من بينها 34763 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1983 حالة حرجة.

كما تم تسجيل 1635 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 243688 حالة.

وأوضحت "الصحة" أن الحالات المسجلة وعددها 1342 حالات منها 40% إناث، و60% ذكور.

في حين بلغ عدد الوفيات 2984 حالة، بإضافة 35 حالة وفاة جديدة.