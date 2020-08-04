شكرا لمتابعة خبر عن الرياض تواصل الانخفاض في عدد إصابات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل مدينة الرياض، اليوم، انخفاضاً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 97 إصابة جديدة.

وسجلت وادي الدواسر 13 حالة، تلتها عفيف 9 حالات، أما الخرج فقد تم رصد 8 حالات، بعدها 6 حالات في الدوادمي، ثم حالتين في حوطة بني تميم وشقراء، وأخيراً رصد حالة جديدة في حريملاء.

في حين سجلت مدينة الرياض اليوم 96 حالة تعافٍ، وبلغ إجمالي حالات التعافي 48,222، فيما تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في مدينة الرياض 836 حالة وفاة.