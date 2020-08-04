شكرا لمتابعة خبر عن "أمن الطرق" يحذر من عدم تغطية الحمولة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق، من عدم تغطية الحمولة المنقولة وتثبيتها، مؤكدة أن هذا الأمر يعد مخالفة مرورية وخطر على سالكي الطريق.

وحدد جدول المخالفات رقم 4، في نظام المرور، عقوبة مرتكب هذه المخالفة، بالغرامة بين 500- 900 ريال، كما سيتم حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.