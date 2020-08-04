"أمن الطرق" يحذر من عدم تغطية الحمولة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق، من عدم تغطية الحمولة المنقولة وتثبيتها، مؤكدة أن هذا الأمر يعد مخالفة مرورية وخطر على سالكي الطريق.
وحدد جدول المخالفات رقم 4، في نظام المرور، عقوبة مرتكب هذه المخالفة، بالغرامة بين 500- 900 ريال، كما سيتم حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.
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