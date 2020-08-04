العثور على مفقود رنية متوفياً

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): عُثر صباح اليوم الثلاثاء على مفقود محافظة رنية بمكة المكرمة متوفياً بعد أن علقت سيارته في الصحراء بضواحي المحافظة . عُثر صباح اليوم الثلاثاء على مفقود محافظة رنية بمكة المكرمة متوفياً بعد أن علقت سيارته في الصحراء بضواحي المحافظة . وأكدت مصادر انه عُثر على سيارته بمشاركة الفرق التطوعية وهي سيارة من نوع " هايلكس " موديل 2018 والتي علقت في الرمال حيث كان في طريقه إلى رنية .

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