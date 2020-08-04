شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: تسجيل 1342 حالة إصابة جديدة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 1342 حالة إصابة جديدة بفيروس أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 1342 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد حالات الإصابة منذ بدء الجائحة إلى 281.435 حالة. وأشارت في تقريرها اليومي عن مستجدات فيروس كورونا، إلى تسجيل 1.635 حالة تعافي جديدة ليبلغ عدد حالات التعافي 243.688 حالة، وكذلك تسجيل 35 حالة وفاة جديدة وبالتالي يصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2.984 حالة.

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