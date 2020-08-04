بالفيديو.. مناظر رائعة لأشجار العرعر بعسير

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): وثق مقطع فيديو مشاهد الطبيعة الخلابة من أشجار العرعر التي تغطي سفوح الجبال. وثق مقطع فيديو مشاهد الطبيعة الخلابة من أشجار العرعر التي تغطي سفوح الجبال. وأظهر الفيديو الذي تم نشره عبر "تويتر" الأشجار العرعر الرائعة التي تغطي الجبال في رجال ألمع بمنطقة عسير.

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