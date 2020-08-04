شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. السيول الجارفة تسقط أعمدة الكهرباء على الطريق الدولي جنوب حلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): وثق مقطع فيديو سيول جارفة على الطريق الدولي الدولي جنوب حلي بمحافظة القنفذة اليوم الثلاثاء . وثق مقطع فيديو سيول جارفة على الطريق الدولي الدولي جنوب حلي بمحافظة القنفذة اليوم الثلاثاء . وأظهر الفيديو جريان السيول وقد أسقطت بعض أعمدة الكهرباء من شدتها . وشهدت القنفذة وعدة محافظات اليوم الثلاثاء امطار غزيرة وسيول ادت إلى صعوبة في حركة المرور . إقرأ أيضا:

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