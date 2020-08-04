شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رقصات طريفة تكشف جمال الدلافين وهي ترافق قارب صيد بتبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):أظهر مقطع فيديو مشاهد رائعة للدلافين ، التي كانت ترافق قارب صيد بالقرب من أحد شواطئ مدينة حقل بمنطقة تبوك،ليوثق مدى رشاقتها وجمالها.
وأظهر مقطع الفيديو، الذي التقطه المصور نواف بن خالد "، استعراض الدلافين رشاقتها بالقفز فوق المياه، فيما بقيت دلافين أخرى متابعة القارب بالقرب من سطح المياه، بينما كان ركاب القارب يستمتعون بمشاهدة الموقف وفق العربية .
ويذكر أن شواطئ حقل تعد من الشواطئ الخلابة في المملكة، وتتميز بالشعاب المرجانية والأحياء البحرية، وتستقبل آلاف الزوار سنوياً للاستجمام وقضاء أوقات ممتعة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. رقصات طريفة تكشف جمال الدلافين وهي ترافق قارب صيد بتبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.