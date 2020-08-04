شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رقصات طريفة تكشف جمال الدلافين وهي ترافق قارب صيد بتبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

أظهر مقطع فيديو مشاهد رائعة للدلافين ، التي كانت ترافق قارب صيد بالقرب من أحد شواطئ مدينة حقل بمنطقة تبوك،ليوثق مدى رشاقتها وجمالها.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي التقطه المصور نواف بن خالد "، استعراض الدلافين رشاقتها بالقفز فوق المياه، فيما بقيت دلافين أخرى متابعة القارب بالقرب من سطح المياه، بينما كان ركاب القارب يستمتعون بمشاهدة الموقف وفق العربية .

ويذكر أن شواطئ حقل تعد من الشواطئ الخلابة في المملكة، وتتميز بالشعاب المرجانية والأحياء البحرية، وتستقبل آلاف الزوار سنوياً للاستجمام وقضاء أوقات ممتعة.