شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سيول عارمة تقطع طريق القنفذة –القوز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): وثق مقطع فيديو سيول عارمة تجتاح طريق القنفذة –القوز اليوم الثلاثاء إثر هطول الأمطار الغزيرة . وثق مقطع فيديو سيول عارمة تجتاح طريق القنفذة –القوز اليوم الثلاثاء إثر هطول الأمطار الغزيرة . وأظهر الفيديو الذي التقطه المواطن "محمد عسيري "السيول وقد قطعت الطريق بينما تحاول المركبات السير . وشهدت محافظة القنفذة وعدة محافظات اليوم امطار غزيرة ما أدى إلى صعوبة الحركة المرورية . إقرأ أيضاً :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. سيول عارمة تقطع طريق القنفذة –القوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.