بالفيديو.. شلل تام في الحركة المرورية في عقبة ضلع بأبها

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): يشهد طريق عقبة ضلع جنوب غرب أبها اليوم الثلاثاء توقف في الحركة المرورية جراء إنهيارات صخرية بسبب الأمطار . يشهد طريق عقبة ضلع جنوب غرب أبها اليوم الثلاثاء توقف في الحركة المرورية جراء إنهيارات صخرية بسبب الأمطار . وكشف مقطع فيديو الزحام المروري الشديد الذي أدى لشلل في حركة المرور بينما يحاول الدفاع المدني إفساح الطريق ورفع الصخور المنهارة . وتشهد أغلب مناطق المملكة أمطار خفيفة إلى غزيرة مع رياح وهناك توقعات بإستمرار الأمطار عدة أيام .

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