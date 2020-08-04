شكرا لمتابعة خبر عن "الحربي": ما يحدث الآن من أمطار عودة لما كنا عليه قبل عام 1975 م والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): كشف خبير الطقس رئيس وحدة الدراسات العليا بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، علي الحربي أن ما تشهده المملكة من امطار كان يحدث قبل عام 1975 م . كشف خبير الطقس رئيس وحدة الدراسات العليا بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، علي الحربي أن ما تشهده المملكة من امطار كان يحدث قبل عام 1975 م . وأضاف ان ما يحدث الآن هو عودة لما كان عليه الطقس في هذه الفترة حيث كان الأمر متكرر قبل عام 1975 م وبعدها اصبح نادر الحدوث بسبب التغير في الأنظمة المدارية . وتشهد أغلب مناطق المملكة امطار رعدية وجريان سيول رغم ارتفاع درجات الحرارة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الحربي": ما يحدث الآن من أمطار عودة لما كنا عليه قبل عام 1975 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.