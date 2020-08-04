شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن: حذف الزوجة من حساب المستفيد يؤثر على الأهلية والاستحقاق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نبه برنامج حساب المواطن إلى عواقب حذف الزوجة من حساب المستفيد، مؤكداً أن الحذف يؤثر على الأهلية والاستحقاق.

وكان أحد متابعي الحساب الخاص بخدمة المستفيدين من البرنامج على موقع تويتر، قد تساءل عن مدى جواز حذف التابعين للمستفيد.

وأجاب البرنامج بأنه يمكن حذف التابعين باستثناء الزوجة حتى لا يؤثر على أهلية واستحقاق المستفيد، لافتا إلى أن الحذف يتم عن طريق الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج ثم تسجيل دخول، ثم تفاصيل الطلب وبيانات التابعين، ثم الضغط على حذف التابع، ثم الضغط على أيقونة "حفظ".