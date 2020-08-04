صورة نادرة لولي العهد في صغره بين الملك سلمان وعمه الأمير سطام

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وثقت صورة نادرة لولي العهد يتوسط والده الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله وعمه الأمير سطام بن عبدالعزيز رحمه الله. وثقت صورة نادرة لولي العهد يتوسط والده الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله وعمه الأمير سطام بن عبدالعزيز رحمه الله. وأظهرت الصورة ولي العهد ووالده الملك بجانب عمه في صورة تاريخية نشرها حساب "آل سعود" عبر إنستجرام.

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