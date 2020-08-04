شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توضح مدى إمكانية عزل مصابي كورونا في غرفة واحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة مدى إمكانية عزل المصابين بفيروس كورونا الجديد في غرفة واحدة، والضوابط الواجب مراعتها عندتطبيق ذلك.

وكان أحد متابعي حساب «الصحة 937» على موقع تويتر، قد ذكر أنه عدوى كورونا أصابته هو ووالدته ووالده، متسائلاً عن إمكانية العزل الجماعي في غرفة واحدة.

وأجابت الوزارة بأنه يمكن العزل الجماعي في غرفة واحدة ودورة مياه مخصصة، مشددة على ضرورة عزل من تظهر عليهم أعراض بشكل منفصل عن الذين لم تظهر عليهم الأعراض، وكذلك تطبيق الإحتياطات والإجراءات المتبعة في عزل الحالات المؤكدة.