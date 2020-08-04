شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تعلن فتح باب التسجيل في خدمة النقل المدرسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد 1442هـ عبر برنامج نور الإلكتروني. أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد 1442هـ عبر برنامج نور الإلكتروني. ودعت الإدارات التعليمية أولياء أمور الطلاب والطالبات إلى تسحيل أبنائهم وبناتهم في خدمة النقل المدرسي. الجدير بالذكر أن الشركة خصصت الرقم المجاني، (‪8001231000‬) للتواصل والتفاعل مع المستفيدين من هذه الخدمة وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التابعة للشركة تحت اسمها الموحد (TatweerTc).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعليم تعلن فتح باب التسجيل في خدمة النقل المدرسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.