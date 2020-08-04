حشرات وأغذية مجهولة في مطعم بغزة مكة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): نفذت بلدية الغزة الفرعية بمكة المكرمة حملة تفتيشية على عدد من المنشآت للتأكد من تطبيق الإشتراطات الصحية. نفذت بلدية الغزة الفرعية بمكة المكرمة حملة تفتيشية على عدد من المنشآت للتأكد من تطبيق الإشتراطات الصحية. وأسفرت الحملة عن إغلاق مطعم لتدني مستوى النظافة ووجود حشرات وأغذية مجهولة المصدر . وتم مصادرة الأغذية المجهولة وتطبيق لا ئحة الجزاءات والغرامات البلدية على المطعم .

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