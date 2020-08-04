شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مسؤول بـ"الصحة" يوضح سر تراجع الإصابات بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح مدير إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية بمديرية الشؤون الصحية بالرياض الدكتور حسين الرشيدي سبب تراجع الإصابات بكورونا مؤخراً . أوضح مدير إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية بمديرية الشؤون الصحية بالرياض الدكتور حسين الرشيدي سبب تراجع الإصابات بكورونا مؤخراً . وأكد " الرشيدي " أن هناك انخفاض حاد في الإصابات بجميع مناطق المملكة خلال الشهر الأخير وفي الرياض نتيجة علاج بؤر العدوى في المدن والأحياء والتعامل معها وفقاً للإجراءات الوقائية .وفقاً لـ " الإخبارية " وأضاف ان الإجراءات الوقائية التي تتبعها وزارة الصحة بجانب رفع الوعي لدى المواطنين وعمليات المسح الموسعة وعيادات تطمن لها دور كبير . Advertisements وتوقع " الرشيدي "مزيد من الإنخفاض مع استمرار الإلتزام بالإجراءات الوقائية حتي يتم القضاء على الفيروس نهائياً . %5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1290381079371755525%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fal-marsd.com%2F504680.html

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