هل يُمكن عزل مصابي كورونا بغرفة واحدة ودورة مياه مشتركة؟.. الصحة تُجيب

أوضحت وزارة الصحة، أنه يمكن عزل المصابين بفيروس كورونا في غرفة واحدة رغم اختلاف شدة الأعراض بينهم، مع فصلهم عن المصابين دون ظهور أعراض.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- أنه «يمكن العزل الجماعي في غرفة واحدة ودورة مياه مخصصة، ويفضل عزل من تظهر عليهم أعراض بشكل منفصل عن الذين لم تظهر عليهم الأعراض».

وشددت الوزارة على أهمية تطبيق بقية الإحتياطات والإجراءات المتبعة في عزل الحالات المؤكدة.

جاء ذلك ردًّا على استفسار من مواطن حول إصابته بفيروس كورونا هو ووالدته ووالده، متسائلًا عن إمكانية العزل الجماعي في غرفة واحدة.

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من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة، أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد ١٤ يومًا، وقد تظهر الأعراض في أي وقت خلال فترة الحضانة، ويكون الشخص معديا خلال فترة الحضانة.

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