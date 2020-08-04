أكدت أن الإعلان يتم عبر القنوات الرسمية...
فندت المديرية العامة للجوازات حقيقة ما يُشاع عن فتح المنافذ البرية يوم 9 أغسطس الجاري، مشيرة إلى أنه في حال صدور قرار بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنه رسميًّا.
وذكرت الجوازات، عبر حسابها على تويتر، ردًا على سؤال أحد المواطنين بخصوص صحة فتح المنافذ البرية يوم 9 أغسطس، قائلة: «في حال صدور قرارات أو تعليمات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية في حينه».
يُذكر أن المنافذ البرية وجسر الملك فهد، مفتحة لعودة المواطنين من دول الجوار فقط (الكويت والإمارات والأردن والبحرين)، كما أن الطيران للخارج متوقف مؤقتًا إلا في الحالات الاستثنائية؛ وذلك بسبب جائحة كورونا.
اقرأ أيضًا:
الجمارك تخفِّف الإجراءات على حركة الشاحنات بالمنافذ البرية
توضيح هام من الجوازات بشأن الحركة عبر المنافذ البرية
السفارة في الأردن تُعلن فتح المنافذ البرية لإعادة السعوديين إلى المملكة
كانت هذه تفاصيل خبر «الجوازات» توضح حقيقة فتح المنافذ البرية يوم 9 أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.