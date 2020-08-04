«الجوازات» توضح حقيقة فتح المنافذ البرية يوم 9 أغسطس

فندت المديرية العامة للجوازات حقيقة ما يُشاع عن فتح المنافذ البرية يوم 9 أغسطس الجاري، مشيرة إلى أنه في حال صدور قرار بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنه رسميًّا.

وذكرت الجوازات، عبر حسابها على تويتر، ردًا على سؤال أحد المواطنين بخصوص صحة فتح المنافذ البرية يوم 9 أغسطس، قائلة: «في حال صدور قرارات أو تعليمات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية في حينه».

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يُذكر أن المنافذ البرية وجسر الملك فهد، مفتحة لعودة المواطنين من دول الجوار فقط (الكويت والإمارات والأردن والبحرين)، كما أن الطيران للخارج متوقف مؤقتًا إلا في الحالات الاستثنائية؛ وذلك بسبب جائحة كورونا.

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