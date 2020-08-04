4 أسباب لـ«تهيج القولون».. عالم مسرطنات يوضح الأعراض والوقاية

أوضح العالم المتخصص في المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، أن تهيج القولون ليس مرضًا ولكنه عرض تسببه عوامل عدة.

وقال الخضيري –عبر تويتر- إن من أسباب تهيّج القولون ما يلي: أولًا تناول مهيجات القولون مثل الفلفل وغيره، وثانيًا الإمساك ونقص الألياف في الطعام.

وأضاف، إن ثالث مسببات لتهيج القولون، هو القلق والتوتر والحالة النفسية للشخص، ورابعاً الإضافات الصناعية للطعام والتي تضاف لتحسين الطعم ولتغطية عيوب التصنيع أو لحفظ المنتج فترة أطول.

Advertisements

ووجه الدكتور الخضيري نصيحة، بتغيير النظام الغذائي، بقوله: «كما خلقه الله لا كما افسده التصنيع».

اقرأ أيضًا:

«الخضيري» يحذّر من شرب زيت الزيتون على الريق لعلاج الكوليسترول

الخضيري: إهمال المتابعة الدورية لهذه الفيروسات يتسبب في 4 أنواع من السرطان