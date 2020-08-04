طالب بتغيير النظام الغذائي..
أوضح العالم المتخصص في المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، أن تهيج القولون ليس مرضًا ولكنه عرض تسببه عوامل عدة.
وقال الخضيري –عبر تويتر- إن من أسباب تهيّج القولون ما يلي: أولًا تناول مهيجات القولون مثل الفلفل وغيره، وثانيًا الإمساك ونقص الألياف في الطعام.
وأضاف، إن ثالث مسببات لتهيج القولون، هو القلق والتوتر والحالة النفسية للشخص، ورابعاً الإضافات الصناعية للطعام والتي تضاف لتحسين الطعم ولتغطية عيوب التصنيع أو لحفظ المنتج فترة أطول.
ووجه الدكتور الخضيري نصيحة، بتغيير النظام الغذائي، بقوله: «كما خلقه الله لا كما افسده التصنيع».
اقرأ أيضًا:
«الخضيري» يحذّر من شرب زيت الزيتون على الريق لعلاج الكوليسترول
الخضيري: إهمال المتابعة الدورية لهذه الفيروسات يتسبب في 4 أنواع من السرطان
كانت هذه تفاصيل خبر 4 أسباب لـ«تهيج القولون».. عالم مسرطنات يوضح الأعراض والوقاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.