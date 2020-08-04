«الزعاق» يكشف حقيقة انتهاء حقبة الجفاف وولادة دورة مناخية جديدة في 2024

غير صحيح علميًا..
أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، بأن الكلام الدائر حول انتهاء حقبة دورة الجفاف وبداية دورة جديدة في 2024م «غير صحيح علميًا».
وقال الزعاق –عبر حسابه على تويتر- إن ما يشاع حول انتهاء حقبة دورة الجفاف وولادة دورة مناخية جديدة تبدأ في 2024 م، ومخاضها استمرار الأمطار دون انقطاع، هو «كلام لا يستقيم البتة، وغير مبنيّ على أيّ أساس رصديّ ولا علميّ».
وأشار، إلى إن الأمور طبيعية جدًا من حيث الحرارة والأمطار، ولها دورات تعيد سيرتها الأولى على فترات متباعدة ومتقاربة.
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