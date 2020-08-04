يُشكّل خطورة على المنطقة.. ضبط حوش مُخالف لتصنيع الكنب والأثاث

قامت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بضبط حوش مخالف يتم بداخلة تصنيع الكنب والأثاث بطرق عشوائية، يأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على المنشآت وأماكن حفظ وتخزين المواد.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أن الفرق الرقابية الميدانية تمكنت من ضبط الموقع المخالف للاشتراطات وهو عبارة عن حوش يتم بداخله تصنيع الكنب والأثاث؛ حيث تم رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في الافتقار لأدنى وسائل السلامة والتخزين بطرق عشوائية، إضافةً إلى عدم وجود رخصة، مبيناً وجود مخلفات خشب وإسفنج مما تسبب خطورة بالغة على المنطقة، مشيرًا إلى إغلاق الحوش فورًا وتطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات البلدية.

وأكَّد قدح، استمرار الجولات الرقابيّة على الأحواش المُخالفة في نطاق الأحياء السكنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الأنشطة المختلفة كافة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.