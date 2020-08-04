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القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى استقلال بلاده

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عبر برقيتين لخادم الحرمين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى الرئيس روك مارك كريستيان كابوري، رئيس بوركينا فاسو؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب خلالها، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

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كما بعث الأمير ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، إلى الرئيس روك مارك كريستيان كابوري، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيًّا لحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

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