التماس كهربائي وراء حريق مستشفى بالأحساء

أكد المتحدث الرسمي في المديرية العامة للشؤون الصحية في الأحساء عبدالرحمن السدراني لـ«دوت الخليج»، أن التحقيقات الأولية في ظروف وملابسات نشوب حريق في أحد مرافق مستشفى مدينة الجفر العام في الأحساء، صباح اليوم الثلاثاء تشير إلى التماس كهربائي، وقد أخمدت النيران في وقت وجيز، ومنع انتشاره إلى مواقع أخرى، فيما تواصل جهات الاختصاص في الصحة، بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني، التحقيق لاستكمال الإجراءات اللازمة، لتحديد حجم الخسائر المادية الناتجة عن الحريق، وإصدار التقرير النهائي للحريق. وأبان السدراني، أن الحريق انحصر في مستودع المستلزمات الطبية بالمستشفى، وباشرت فرق الدفاع المدني، وإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي الموقع، والسيطرة على الحريق دون وجود أي إصابات، مؤكداً أن الخدمات الصحية المقدمة في أقسام المستشفى لم تتأثر ويتم تقديمها كما هو معتاد.



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