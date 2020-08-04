السعودية اليوم / تسجيل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان



إسلام آباد 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واس

سجلت باكستان 432 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 280461 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5999 حالة وفاة،

كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 249397 حالة، بينما توجد 1013 حالة في وضع حرج.

// انتهى //

16:28ت م

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إسلام آباد 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسسجلت باكستان 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، و 15 حالات وفاة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 280461 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5999 حالة وفاة،كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 249397 حالة، بينما توجد 1013 حالة في وضع حرج.// انتهى //16:28ت م0089

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