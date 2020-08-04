السعودية اليوم / أمين الشرقية يوجه بتطبيق مبادرة وزارة الشؤون البلدية لتطوير شوارع عرض 15 متراً بالمنطقة



الدمام 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واس

وجه معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، جميع البلديات في المنطقة بتطبيق مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية الجديدة لتخطيط المدن لقطاع شوارع عرض ١٥ متراً، والتي أقرتها مؤخراً، بهدف تطويرها وتأهيلها لتواكب برامج جودة الحياة ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وبين معاليه، بنجاح بلدية محافظة الخبر في تطبيق هذه المبادرة، من خلال تأهيل ثلاثة شوارع، وتخطيط أجري عمله للمرة الأولى، حيث تم اختيار هذه الشوارع في مواقع حيوية بالقرب من مركز كورنيش بارك وقرية القصيبي بالخبر، إذ تضمنت الأعمال تخصيص مساحات جانبية للتشجير، وأعمال الزراعة بعرض متر، ومسارات جانبية للمشاة، ومواقف جانبية للسيارات، ومسار للمركبات.

وأوضح معاليه أنه في الفترة المقبلة سيجري العمل على تأهيل ٣٠ شارعا كمرحلة أولى لتطبيق المبادرة، والتي ترمي إلى إزالة التشوه البصري ومواكبة برامج جودة الحياة وتنفيذ تأهيل وتخطيط شوارع بمواصفات مختلفة، إذ سيتم عمل مسارات جانبية للمشاة لممارسة

وأفاد المهندس الجبير أنه سيتم تنفيذ خطة التأهيل ضمن برامج الصيانة، ومراعاة تحقيق متطلبات السلامة المرورية في الشوارع، وتحقيق رغبات المواطنين والمقيمين، مؤكداً أن هذه الشوارع بعد الانتهاء من تنفيذها سيكون لها طابعا جماليا خاصا يعكس النهضة العمرانية في المنطقة.

// انتهى //

15:25ت م

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الدمام 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسوجه معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، جميع البلديات في المنطقة بتطبيق مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية الجديدة لتخطيط المدن لقطاع شوارع عرض ١٥ متراً، والتي أقرتها مؤخراً، بهدف تطويرها وتأهيلها لتواكب برامج جودة الحياة ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠.وبين معاليه، بنجاح بلدية محافظة الخبر في تطبيق هذه المبادرة، من خلال تأهيل ثلاثة شوارع، وتخطيط أجري عمله للمرة الأولى، حيث تم اختيار هذه الشوارع في مواقع حيوية بالقرب من مركز كورنيش بارك وقرية القصيبي بالخبر، إذ تضمنت الأعمال تخصيص مساحات جانبية للتشجير، وأعمال الزراعة بعرض متر، ومسارات جانبية للمشاة، ومواقف جانبية للسيارات، ومسار للمركبات.وأوضح معاليه أنه في الفترة المقبلة سيجري العمل على تأهيل ٣٠ شارعا كمرحلة أولى لتطبيق المبادرة، والتي ترمي إلى إزالة التشوه البصري ومواكبة برامج جودة الحياة وتنفيذ تأهيل وتخطيط شوارع بمواصفات مختلفة، إذ سيتم عمل مسارات جانبية للمشاة لممارسة رياضة المشي والتنزه.وأفاد المهندس الجبير أنه سيتم تنفيذ خطة التأهيل ضمن برامج الصيانة، ومراعاة تحقيق متطلبات السلامة المرورية في الشوارع، وتحقيق رغبات المواطنين والمقيمين، مؤكداً أن هذه الشوارع بعد الانتهاء من تنفيذها سيكون لها طابعا جماليا خاصا يعكس النهضة العمرانية في المنطقة.// انتهى //15:25ت م0079

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