السعودية اليوم / الكويت تسجل 475 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة



الكويت 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 475 إصابة جديدة بمرض

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن من بين الحالات التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها، مبينا أن حالات الإصابة ال475 تضمنت 323 حالة لمواطنين كويتيين و152 حالة لغير الكويتيين.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 131 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7983 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 587 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 60326 حالة.

// انتهى //

15:11ت م

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الكويت 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 475 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 68774 حالة، في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 465 حالة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن من بين الحالات التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها، مبينا أن حالات الإصابة ال475 تضمنت 323 حالة لمواطنين كويتيين و152 حالة لغير الكويتيين.وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 131 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7983 حالة.وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 587 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 60326 حالة.// انتهى //15:11ت م0076

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