السعودية اليوم / مسؤول ليبي يعلن نفاد مشغلات كشف كورونا ويطالب وكيل الصحة بتوفيرها بشكل عاجل



طرابلس 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واس

أعلن مدير مركز مكافحة الامراض بالعاصمة الليبية طرابلس الدكتور بدر الدين النجار نفاد مشغلات استخلاص الحمض النووي لفيروس

وجاء ذلك في كتاب وجهه النجار إلى وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى و الدكتور خليفة البكوش رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا، طالب النجار خلالها بمخاطبة الجهات ذات الاختصاص بشأن توفير هذه المتطلبات بصفة عاجلة وفق المواصفات وبكميات كافية لتوزيعها على فروع المركز في ظل حالة التفشي الواسعة التي باتت تشهدها البلاد .

// انتهى //

14:45ت م

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طرابلس 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسأعلن مدير مركز مكافحة الامراض بالعاصمة الليبية طرابلس الدكتور بدر الدين النجار نفاد مشغلات استخلاص الحمض النووي لفيروس كورونا المستخدمة في الكشف على المصابين او المشتبه في إصابتهم .وجاء ذلك في كتاب وجهه النجار إلى وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى و الدكتور خليفة البكوش رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا، طالب النجار خلالها بمخاطبة الجهات ذات الاختصاص بشأن توفير هذه المتطلبات بصفة عاجلة وفق المواصفات وبكميات كافية لتوزيعها على فروع المركز في ظل حالة التفشي الواسعة التي باتت تشهدها البلاد .// انتهى //14:45ت م0070

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