السعودية اليوم / مصلحة المطارات الليبية تعلن إيقاف الرحلات من مطار مصراته واستئنافها من معيتيقة



طرابلس 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واس

أعلنت مصلحة المطارات الليبية إيقاف الرحلات الجوية من مطار مصراته واستئنافها من مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس .

وبينت مصلحة المطارات في بيان لها اليوم،" أنه نظراً للحريق الذي تعرضت له محطة الركاب بمطار مصراته الدولي ليلة الاثنين تعلن مصلحة المطارات عن إيقاف تقديم كافة الخدمات لشركات الطيران التجارية من مطار مصراته الدولي إلى حين إشعار آخر، مؤكدة أنه سيتم استئناف رحلات شركات الطيران التجارية (المغادرة) مجدداً من مطار معيتيقة الدولي ابتداء من صباح يوم الأحد الموافق 2020/8/9 وذلك نظرا لأعمال الصيانة الجاري تنفيذها حالياً بالمطار والتي تعيق العملية التشغيلية في الوقت الحالي.

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14:39ت م

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