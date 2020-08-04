صور.. Pixel 4a أفضل هواتف قوقل بـ 1312 ريالًا

2020-08-04

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يتميز هاتف قوقل الجديد Pixel 4a بسعر منخفض يُقدر بـ 350 دولار وعمر بطارية رائع في هيكل صغير وخفيف، وقد نال استحسانًا جيدًا من خبراء التكنولوجيا، ووصفته صحيفة الغارديان البريطانية بأنه أفضل هاتف صنعته الشركة منذ سنوات.

معلومات عن Pixel 4a:

ويأتي هاتف Pixel 4a تحت سلسلة هواتف Pixel 4 الأعلى سعرًا والتي تبدأ من 900 دولار وهو حاليًا يدعم شبكات الجيل الرابع فقط، لكن الإصدار المقبل سيدعم شبكات الـ 5G.

مواصفات Pixel 4a:

ويتوفر الهاتف باللون الأسود فقط، وهو مُصمم من البولي كربونات ناعمة الملمس، بشاشة FHD + OLED مقاس 5.8 بوصة، ما يمنح المستخدم شاشة مشرقة وتتمتع بنقاء مدهش بحواف نحيفة، مع خاصية HDR.

وتوجد فتحة كبيرة إلى حد ما في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة لكاميرا السيلفي

ويحتوي Pixel 4a على شاشة أكبر بنسبة 4.5% من سابقه، لكن جسمه أصغر بنسبة 5.8% بشكل عام.

ويأتي الهاتف بطول 144 مم فقط، وعرض 69.4 مم، وسمك 8.8 مم ووزن 143 جم وهذه الأرقام تجعله أحد أصغر الهواتف التي يمكنك شراؤها في عام 2020.

ويحتوي الجزء الخلفي على مكان تقليدي لبصمة الإصبع، ويتميز الجزء العلوي بمكان للسماعة، والجزء السفلي لمقبس USB-C، ويأتي بشاحن تقليدي، وغير مقاوم للماء، لكنه يحتوي على مكبرات صوت ستيريو جيدة جدًا.

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خواص هاتف Pixel 4a:

ويتميز هاتف قوقل بمعالج Qualcomm Snapdragon 730G، والذي يُعد واحدًا من أحدث المعالجات الجديدة، كما يمتاز بذاكرة تصل إلى 6 غيغابايت، مع مساحة تخزين 128 جيجابايت، ويعمل بنظام التشغيل Android 10.

أما عن الكاميرا الخلفية فهي بدقة 12.2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

ويدعم الهاتف الاتصال بالبلوتوث 5.1 وشبكة واي فاي 5، بالإضافة إلى LTE و eSIM و NFC.

أما عن البطارية فتأتي بسعة 3140 ميلي أمبير ويستغرق زمن الشحن بالكامل نحو 90 دقيقة، ويبلغ العمر الافتراضي لبطارية الهاتف الذكي 500 دورة على الأقل.

ويحتوي جهاز Pixel 4a على نحو 45% من المواد المعاد تدويرها، وهو جزء من التزام قوقل بالمعايير البيئية.

مساعدة قوقل:

عمل القائمون على الجهاز الجديد على تطوير مساعدة قوقل Google Assistant حيث باتت تستخدم نظامًا محليًا متقدمًا للتعرف على الصوت، مما يسمح بفهم المستخدم والاستجابة له على الفور دون أي تأخير على الإطلاق.

ويحتوي Pixel 4a أيضًا على نظام التشغيل الآن من Google الذي يتعرف على الأغاني التي يتم تشغيلها من حولك.

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