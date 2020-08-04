السعودية | هكذا يتزين "الفل" على رؤوس صبايا جازان

شكرا لقرائتكم هكذا يتزين "الفل" على رؤوس صبايا جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لا تزال المرأة في جازان متمسكة بماضيها العريق الغني بالعادات الجازانية، لاسيما أيام المناسبات والأفراح، ومن هذه العادات الزي الشعبي الذي لا يقتصر على تزيين العروس في الأفراح وإنما أهلها وأقاربها وصديقاتها والفتيات الصغيرات في الأعياد، ويكون "الفل" سيد الموقف.

لا يمكن أن يغيب "الفل" عن هذه المناسبات، حيث يتم تجهيز العروس بالنباتات العطرية كالفل والكادي والبعيثران، وغيرها من النباتات العطرية التي تشتهر بها منطقة جازان، إذ تتزين المرأة بلبس الفل والكادي في تصفيف عجيب وأشكال مختلفة، تترجم لوحة من الجمال والزينة الممزوجة بأطياب وعطور نباتية، فهي أزكى من العطورات المصنعة، وقد تتنافس النساء في الأعراس والمناسبات الخاصة بهن في ارتدائه والتجمل به في أشكال جمالية تزيد الجمال والأنوثة حسنا وعذوبة.

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كما أن الزي الجازاني، أو ما يسميه أهل جازان "الميل" الجازاني، يشبه إلى حد ما اللباس الهندي، وهو عبارة عن ثوب به زخارف ملونة ومطعمة بالخيوط الذهبية والفضية، وتكون فيه نقوشات على شكل الطاووس، ويسمى عند العامة ميل "أبو طاووس"، ويوجد بألوان رائعة منها الأزرق والوردي والأحمر والأخضر، كذلك "المقنع" يكون بشكل طرحة مزركشة توضع فوق الرأس على الفل، ثم تقوم العروس بوضع جميع الذهب وهو عبارة عن 14 بنجرة ذهب، وقلادة، عنق أو "مخنق"، "الرصة" وهي سوار من الجنيهات الذهبية، 10 خواتم، و"كف"، وحزام يوضع على البطن.

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الجدير بالذكر، أن المزارعين في جازان يعتنون بهذه النبتة، وزراعتها، بفصل الربيع، مع انخفاض درجات الحرارة، فيما تهتم النساء بزراعة أشجار الفل، بمداخل المنازل، وحدائقه، بما يضفي جمالاً على المنزل، ويبث في أجوائه وداخل أسواره رائحة الفل العطرية.

أنواع الفل، وأشكاله، ومسمياته

وتتعدد أنواع الفل، وأشكاله، ومسمياته منها فل "العزان" ذو اللون الأصفر، والحجم الأكبر، وينمو في جبال جازان، ويتم نظمه في عقد طويل، ليلفه الرجال بالمناطق الجبلية، حول رؤوسهم كمظهر من مظاهر الزينة، والفل القريشي، شديد البياض، والعبق، والفل البلدي الذي يتباين، حجما ولونا ورائحة.

وقالت نوال عمر عز الدين، مدربة مختصة في "الفل" بالغرفة التجارية جازان، في حيثها لـ"العربية.نت": إن الفل الجازاني بأنواعه اليمني، والعراقي، والبلدي، يختلف شكلاً، وتصميماً، باختلاف استخدامه، فالفل يتوج جمال المرأة الجازانية، في مناسبات العُمرة، والزفاف، وغيرها، فهي تتخذه للزينة بالشكل التراثي المعروف بـ"العظية"، التي يخلط فيها الفل، بأعشاب الحناء.

وأشارت إلى تعدد أنواع عقود الفل، ومنها الرصاص، والكبش، والمورد، والمبروم.. لافتة، إلى أن سعر العُقد، قد يصل إلى ألف ريال، بينما سعر كيلو "الفل" يتراوح من 15 إلى 20 ريالا، ويستخدم أيضا في تزيين كوشة العروس.

وعن النباتات العطرية، أفادت أن أودية جازان، تشتهر بإنتاج، الدوش، والوزاب، والصيمران، والشار، والريحان، والفاغي، منوهة إلى إحدى عادات الزواج في جازان، وهي تخصيص الليلة التالية، لليلة الزفاف، كي تتزين العروس بالعظية، والخطور، والكادي، والفل الكامل على الرأس، حيث تجتمع النساء، متجملات.