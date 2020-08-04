السعودية | الصحة السعودية: 1342 إصابة جديدة بكورونا و1635 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم الصحة السعودية: 1342 إصابة جديدة بكورونا و1635 حالة شفاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، عن 1342 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1635 حالة شفاء.
كما كشفت الوزارة في إيجازها اليومي عن 35 حالة وفاة جديدة بالفيروس.
وذكرت أن إجمالي عدد الحالات المتعافية من الفيروس بلغت 243,688 حالة.
وكانت الوزارة قد أكدت، الاثنين، تسجيل 1258 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن تماثل 1972 حالة للشفاء، مشيرة إلى وفاة 32 حالة.
وقالت الوزارة، السبت، في تغريدة على "تويتر"، إنه لم يتم تسجيل أي إصابة بكورونا بين الحجاج.
وتؤكد الوزارة مرارا على استخدام التطبيقات الإلكترونية لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة بشأن فحوص ومتابعة كورونا.
وتشدد على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومنها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.
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