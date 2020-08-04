محمد بن مسعود - الدمام - لتوفير بيئة تربوية جاذبة تواصل إدارة تعليم الأفلاج، ممثلة بقسم التشغيل والصيانة، تهيئة وتجهيز المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد . وكان مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، قد اعتمد تشكيل لجنة توجيهية برئاسته وعضوية مساعديه ومدراء الإدارات والأقسام المعنية للإشراف على تنفيذ خطة ⁧العودة للمدارس⁩ للعام الدراسي 1442هـ لتواصل إدارة المباني بالإدارة تهيئة وتجهيز المدارس وصيانة أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية الأخرى وزيارة المدارس؛ للتأكد من جاهزية أعمال الصيانة والنظافة بها؛ لتوفير بيئة تربوية جاذبة . إدارة تعليم الأفلاج إدارة تعليم الأفلاج 04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441 03:55 PM Advertisements لتوفير بيئة تربوية جاذبة "تعليم الأفلاج" يهيئ المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد "تعليم الأفلاج" يهيئ المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد تواصل إدارة تعليم الأفلاج، ممثلة بقسم التشغيل والصيانة، تهيئة وتجهيز المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد . وكان مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، قد اعتمد تشكيل لجنة توجيهية برئاسته وعضوية مساعديه ومدراء الإدارات والأقسام المعنية للإشراف على تنفيذ خطة ⁧العودة للمدارس⁩ للعام الدراسي 1442هـ لتواصل إدارة المباني بالإدارة تهيئة وتجهيز المدارس وصيانة أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية الأخرى وزيارة المدارس؛ للتأكد من جاهزية أعمال الصيانة والنظافة بها؛ لتوفير بيئة تربوية جاذبة . الكلمات المفتاحية ، "تعليم الأفلاج" يهيئ المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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