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عاشت منطقة جازان منذ الأمس وسط أمطار استمرت لعدة ساعات، وأسهمت في تنقية الجو، بينما عجّت شواطئ وحدائق المنطقة بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد على الشواطئ، في حين احتجز العديد من المركبات في المياه التي خلفتها الأمطار في عدد من المحافظات الجبلية والساحلية.
وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بالمواطنين توخي الحذر والحيطة في أثناء موجات العواصف والأمطار، خاصة في المناطق المفتوحة، كما حذّرت من نزول بطون الأودية في حالة جريان السيل وعدم المجازفة بعبور الأودية، ومتابعة تعليمات الدفاع المدني، مشيرة إلى أن جميع فرق الدفاع المدني في أتم الاستعداد لمباشرة الحوادث التي قد تنتج عن الأمطار والسيول.
مدينة جازان أمطار
04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441 03:50 PM
أسهمت في تنقية الجو وعجّت الشواطئ والحدائق بالمتنزهينعدسة "الخليج 365" توثق أمطار الخير والبركة على مدينة جازان
عاشت منطقة جازان منذ الأمس وسط أمطار استمرت لعدة ساعات، وأسهمت في تنقية الجو، بينما عجّت شواطئ وحدائق المنطقة بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد على الشواطئ، في حين احتجز العديد من المركبات في المياه التي خلفتها الأمطار في عدد من المحافظات الجبلية والساحلية.
وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بالمواطنين توخي الحذر والحيطة في أثناء موجات العواصف والأمطار، خاصة في المناطق المفتوحة، كما حذّرت من نزول بطون الأودية في حالة جريان السيل وعدم المجازفة بعبور الأودية، ومتابعة تعليمات الدفاع المدني، مشيرة إلى أن جميع فرق الدفاع المدني في أتم الاستعداد لمباشرة الحوادث التي قد تنتج عن الأمطار والسيول.
، عدسة "الخليج 365" توثق أمطار الخير والبركة على مدينة جازان ،
المصدر : الخليج 365
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