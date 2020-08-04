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نقلت "سبوتينك" عن موقع "ماليزي أكيني" أن السلطات داهمت مكتب قناة الجزيرة القطرية في العاصمة الماليزية كوالالمبور، صباح اليوم (الثلاثاء)، في إطار تحقيق مستمر في الفيلم الوثائقي "101 شرق" الذي بثته القناة وعكست خلاله ما يشير إلى "سوء معاملة للمهاجرين".
وذكر"ماليزي أكيني"، أن ما لا يقل عن اثنين من الأفراد النظاميين وخمسة آخرين يرتدون ملابس مدنية داهموا مكتب "الجزيرة" في الطابق 27، في البرج "جي".
وأضاف أن المداهمين استولوا على العديد من الأجهزة التي يعتقد أنها استخدمت في إنتاج الفيلم الوثائقي "101 شرق" الذي استغرق بثه 25 دقيقة.
وكانت الشرطة الماليزية قد استجوبت في شهر يوليو (تموز) الماضي، ستة صحفيين من "الجزيرة"، حول فيلم وثائقي عن المهاجرين أثار غضب السلطات، واعتبرته السلطات مسيئًا ومفبركًا، ومليئًا بالأكاذيب، ويسعى لتشويه صورة البلاد.قناة الجزيرة القطرية كوالالمبور
04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441 03:36 PM
استولت على أجهزة إنتاج الفيلم الوثائقي "101 شرق"
نقلت "سبوتينك" عن موقع "ماليزي أكيني" أن السلطات داهمت مكتب قناة الجزيرة القطرية في العاصمة الماليزية كوالالمبور، صباح اليوم (الثلاثاء)، في إطار تحقيق مستمر في الفيلم الوثائقي "101 شرق" الذي بثته القناة وعكست خلاله ما يشير إلى "سوء معاملة للمهاجرين".
وذكر"ماليزي أكيني"، أن ما لا يقل عن اثنين من الأفراد النظاميين وخمسة آخرين يرتدون ملابس مدنية داهموا مكتب "الجزيرة" في الطابق 27، في البرج "جي".
وأضاف أن المداهمين استولوا على العديد من الأجهزة التي يعتقد أنها استخدمت في إنتاج الفيلم الوثائقي "101 شرق" الذي استغرق بثه 25 دقيقة.
وكانت الشرطة الماليزية قد استجوبت في شهر يوليو (تموز) الماضي، ستة صحفيين من "الجزيرة"، حول فيلم وثائقي عن المهاجرين أثار غضب السلطات، واعتبرته السلطات مسيئًا ومفبركًا، ومليئًا بالأكاذيب، ويسعى لتشويه صورة البلاد.
، بعد التحقيق مع الصحفيين.. السلطات الماليزية تداهم مكتب "الجزيرة" في كوالالمبور ،
المصدر : الخليج 365
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