، "سناب شات" يحاصر "تيك توك" بتقنية جديدة ،

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بدأ تطبيق "سناب شات" بتطبيق تقنية جديدة وصفت بأنها تزيد الضغط على منافسه الصيني "تيك توك"، الذي يواجه ضغوطاً كبيرة من الولايات المتحدة وتهديدات بحظره.
وأشار تقرير منشور في موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن تطبيق "سناب شات" اعتمد تقنية جديدة ستضيف الموسيقى إلى لقطات الفيديو، لتصبح شبيهة ومماثلة لطريقة عمل "تيك توك" الشهيرة.
كما أن "سناب شات" تعاقدت مع شركات كبرى عديدة في مجال الموسيقى وأبرزها مجموعة "وارنر ميوزيك غروب"، و"يونيفرسال ميوزيك غروب".
وسيتمكن بتلك الطريقة مستخدمو "سناب شات" من إضافة الأغاني إلى اللقطات الخاصة بهم، سواء قبل أو بعد بدء التصوير.
وكان "سناب شات" قد طرح منذ فترة تلك التقنية للاختبار في أستراليا ونيوزيلندا، تمهيداً لطرحها بصورة رسمية.
تطبيق سناب شات تيك توك
"سناب شات" يحاصر "تيك توك" بتقنية جديدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-04
بدأ تطبيق "سناب شات" بتطبيق تقنية جديدة وصفت بأنها تزيد الضغط على منافسه الصيني "تيك توك"، الذي يواجه ضغوطاً كبيرة من الولايات المتحدة وتهديدات بحظره.
وأشار تقرير منشور في موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن تطبيق "سناب شات" اعتمد تقنية جديدة ستضيف الموسيقى إلى لقطات الفيديو، لتصبح شبيهة ومماثلة لطريقة عمل "تيك توك" الشهيرة.
كما أن "سناب شات" تعاقدت مع شركات كبرى عديدة في مجال الموسيقى وأبرزها مجموعة "وارنر ميوزيك غروب"، و"يونيفرسال ميوزيك غروب".
وسيتمكن بتلك الطريقة مستخدمو "سناب شات" من إضافة الأغاني إلى اللقطات الخاصة بهم، سواء قبل أو بعد بدء التصوير.
وكان "سناب شات" قد طرح منذ فترة تلك التقنية للاختبار في أستراليا ونيوزيلندا، تمهيداً لطرحها بصورة رسمية.
04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
01:15 PM
تقنية جديدة ستضيف الموسيقى إلى لقطات الفيديو
بدأ تطبيق "سناب شات" بتطبيق تقنية جديدة وصفت بأنها تزيد الضغط على منافسه الصيني "تيك توك"، الذي يواجه ضغوطاً كبيرة من الولايات المتحدة وتهديدات بحظره.
وأشار تقرير منشور في موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن تطبيق "سناب شات" اعتمد تقنية جديدة ستضيف الموسيقى إلى لقطات الفيديو، لتصبح شبيهة ومماثلة لطريقة عمل "تيك توك" الشهيرة.
كما أن "سناب شات" تعاقدت مع شركات كبرى عديدة في مجال الموسيقى وأبرزها مجموعة "وارنر ميوزيك غروب"، و"يونيفرسال ميوزيك غروب".
وسيتمكن بتلك الطريقة مستخدمو "سناب شات" من إضافة الأغاني إلى اللقطات الخاصة بهم، سواء قبل أو بعد بدء التصوير.
وكان "سناب شات" قد طرح منذ فترة تلك التقنية للاختبار في أستراليا ونيوزيلندا، تمهيداً لطرحها بصورة رسمية.
، "سناب شات" يحاصر "تيك توك" بتقنية جديدة ،
المصدر : الخليج 365
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