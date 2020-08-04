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نظمت السلطات الصحية لمدينة فاس المغربية مركزًا استشفائيًا ميدانيا جديدًا مجهزًا لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، وذلك لمواجهة الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بالمدينة.
وسيمكّن هذا المركز الذي يوفر كافة التجهيزات والمرافق الضرورية، من دعم جهود كل المتدخلين للتكفل بحالات الإصابة في أفضل الظروف، حيث تبلغ طاقته الاستيعابية 1200 سرير بجناحين الأول للرجال والآخر خاص بالنساء، وتسهر عليه أطقم طبية وتمريضية متمرسة.
وسيكون لهذه البنية الصحية دور فعال في تسهيل عمليات التكفل بالحالات الواردة، وتمكين مصالح الإنعاش من التكفل بالحالات الحرجة وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم.
يذكر أن مدينة فاس سجلت أمس أعلى نسبة من الإصابة بفيروس كورونا حيث تم إحصاء 201 حالة مرشحة للارتفاع.
المغرب فيروس كورونا الجديد
04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441 03:13 PM
طاقته الاستيعابية تبلغ 1200 سرير.. بجناحين الأول للرجال والآخر للنساءالمغرب: مركز استشفائي ميداني جديد في فاس لمواجهة ارتفاع حالات كورونا
نظمت السلطات الصحية لمدينة فاس المغربية مركزًا استشفائيًا ميدانيا جديدًا مجهزًا لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، وذلك لمواجهة الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بالمدينة.
وسيمكّن هذا المركز الذي يوفر كافة التجهيزات والمرافق الضرورية، من دعم جهود كل المتدخلين للتكفل بحالات الإصابة في أفضل الظروف، حيث تبلغ طاقته الاستيعابية 1200 سرير بجناحين الأول للرجال والآخر خاص بالنساء، وتسهر عليه أطقم طبية وتمريضية متمرسة.
وسيكون لهذه البنية الصحية دور فعال في تسهيل عمليات التكفل بالحالات الواردة، وتمكين مصالح الإنعاش من التكفل بالحالات الحرجة وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم.
يذكر أن مدينة فاس سجلت أمس أعلى نسبة من الإصابة بفيروس كورونا حيث تم إحصاء 201 حالة مرشحة للارتفاع.
، المغرب: مركز استشفائي ميداني جديد في فاس لمواجهة ارتفاع حالات كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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