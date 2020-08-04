WhatsApp يضيف ميزة البحث عن المعلومات لمحاربة الشائعات 

2020-08-04

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

يختبر تطبيق المراسلة الفورية WhatsApp ميزة جديدة تتيح للمستخدمين البحث بسرعة عن فحوى الرسائل الجماعية لتفنيد الشائعات والمعلومات المغلوطة.

الميزة الجديدة من WhatsApp:

وحسبما أعلنت الشركة فإنه بدءًا من اليوم، سيظهر رمز العدسة المكبرة بجوار الرسائل التي تمت إعادة توجيهها عبر المجموعات، ويؤدي النقر عليها إلى فتح المتصفح للبحث عن محتويات الرسالة عبر الإنترنت؛ ليتبين مدى دقتها.

وأصدر WhatsApp لقطة شاشة ليضرب مثالًا على هذه النوعية من الرسائل، ويظهر فيها إعادة توجيه رسالة تُفيد بأن شرب ماء الثوم المسلوق الطازج يعالج كوفيد-19.

ويظهر بجانب هذه الرسالة رمز العدسة المكبرة الذي بمجرد النقر عليه يُظهر البحث على الويب ثلاثة مواقع للتحقق من المعلومة، حيث يتم وصف هذا الادعاء بأنه كاذب، بحسب موقع the Verge.

وفي مارس الماضي كانت ذكرت شبكة CNN الأمريكية أن المعلومات الطبية الخاطئة أصبحت مشكلة خطيرة على تطبيق واتس اب، لا سيما في الوقت الراهن بسبب أزمة جائحة كورونا.

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وتُعد محاولات التطبيق المملوك لفيسبوك للتحكم في نشر هذه الرسائل معقدة بشكل خاص بسبب التشفير الكامل للخدمة والذي يمنع القائمين والمسؤولين عن رؤية محتويات أي رسائل مرسلة.

وقال التطبيق في بيان: مع ميزة البحث الجديدة، يمنح WhatsApp المستخدمين القدرة على التحقق من المعلومات بأنفسهم، بدلًا من قيام الشركة بمسح الرسائل بشكل استباقي، وأي رسالة يختارها المستخدم للبحث عن مدى صحتها يتم إرسالها مباشرةً إلى متصفحه دون أن يرى المسؤولون الرسالة نفسها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطوات التطبيق لوقف انتشار المعلومات الخاطئة على منصته، ففي أبريل الماضي، وضع قيودًا جديدة على خدمة إعادة توجيه الرسائل، حيث قلص عدد مرات التوجيه.

وقال التطبيق إن هذا الإجراء قد خفض انتشار الرسائل المعاد توجيهها بنسبة 70%، ولكن من المستحيل معرفة عدد الرسائل التي كانت تحتوي على معلومات خاطئة.

وتم طرح ميزة البحث الجديدة الآن بشكل تجريبي على نظام التشغيل أندرويد وiOS وواتس اب ويب في البرازيل وإيطاليا وأيرلندا والمكسيك وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على أن يتم تعميمها على مستوى العالم في وقت لاحق.

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