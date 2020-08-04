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جوجل تكشف عن هاتفها الجديد Pixel 4a

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2020-08-04

جوجل تكشف عن هاتفها الجديد Pixel 4a

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشفت شركة جوجل عن أول هواتفها الذكية الداعمة لتكنولوجيا الجيل الخامس، وهما نسخة من الهاتف  Pixel 4a بيكسل 4 إيه والهاتف الجديد بيكسل 5، وقالت إن طرحهما سيكون في خريف هذا العام بسعر يبدأ من 499 دولاراً.

سعر Pixel 4a

وخفضت الشركة أيضا سعر هاتفها 4 إيه الذي لا يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس ليبدأ من 349 دولاراً، في مسعى لجذب المزيد من الزبائن ذوي الميزانيات المحدودة.

وعلى غرار شركة أبل التي طرحت هاتف أيفون أصغر في أبريل نيسان بسعر 399 دولاراً، يعكس هاتف جوجل الذكي ذو السعر المنخفض سعي الشركة للوصول إلى المشترين الذين تضرروا من التراجع الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس .

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ومن المتوقع أن تطرح شركة سامسونج هذا الأسبوع هواتفها الذكية الرائدة الجديدة ومن بينها الهاتف جالاكسي نوت وهاتف آخر قابل للطي بهدف الصمود في وجه المنافسة مع شركة هواوي الصينية التي اقتنصت مؤخرا لقب أكبر بائع للهواتف الذكية في الربع الثاني.

وسيكون سعر الهاتف Pixel 4a  الذي لا يدعم تكنولوجيا الجيل الخامس أقل 50 دولاراً من الهاتف بيكسل 3إيه وهو أرخص هواتف مجموعة بيكسل.

وعرقلت الجائحة الموعد الأصلي لطرح الهاتف 4 إيه الذي سيصبح متاحا للتوصيل اعتباراً من 20 أغسطس في الولايات المتحدة.

وقالت جوجل إن هواتفها الداعمة لتكنولوجيا الجيل الخامس ستتوفر في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأيرلندا وفرنسا وألمانيا واليابان وتايوان وأستراليا.



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